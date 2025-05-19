АВТОВАЗ планирует оснащать новые LADA панорамной крышей

АВТОВАЗ разрабатывает панорамную стеклянную крышу для своих автомобилей. Информация об этом поступила от поставщика «Точмаш-Авто», входящего в концерн ТВЭЛ. Компания выиграла тендер на поставку компонентов для LADA, включая стеклянные крыши для Vesta и Largus. Однако официального подтверждения от автопроизводителя пока нет.

Первой моделью с такой опцией может стать кроссовер на базе Vesta

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», новая опция может появиться уже в ближайшие годы. Так, первой полноценной моделью АВТОВАЗа с панорамной крышей должен стать кроссовер B+ Cross, базирующийся на платформе Vesta. Его запуск ожидается в 2026 году.

Ранее подобная опция уже появлялась на Lada X-Cross 5, однако эта модель скорее является версией китайского FAW Bestune T77, а потому было бы ошибочно ставить ее в ряд с собственными разработками российского бренда.

От АВТОВАЗа пока не было официальных комментариев или анонсов.