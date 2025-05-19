Раскрыты новые подробности о кроссовере LADA на базе Vesta

В Сеть попали слайды, раскрывающие ряд характеристик нового кроссовера «Лады», который пока носит кодовое обозначение B+ Cross. Речь идет о габаритах и моторной гамме.

Некоторые особенности отечественного кроссовера рассекретил телеграм-канал KhaDm. Однако сразу оговоримся, что вся эта информация может и не соответствовать действительности, поскольку непонятны ни дата создания слайдов, ни подробности их демонстрации.

Ожидается, что дорожный просвет модели составит 210 мм. Размер колесной базы может достигать 2677 мм — это на 42 мм больше, чем у обычной «Весты».

В линейку двигателей могут войти доработанные силовые агрегаты объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120, 138 и 150 л.с. Пока в качестве трансмиссии указан только «автомат», причем с «поднебесной» родословной. Привод заявлен исключительно передний.

Помимо всего прочего, указаны и возможные рынки сбыта. Кроме России, в список вошли страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, а также СНГ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «шпионское» фото компактного кроссовера LADA выложили в Сеть. «Живая» премьера модели должна пройти в рамках очередного Петербургского международного экономического форума.