В Сеть попали фото прототипа обновленного Kia Seltos

Задние фонари, судя по фото, опубликованным Autocar India, объединят светодиодной полосой, как у EV5. Дизайн легкосплавных дисков, вероятно, останется прежним, а их размер, как и сейчас, будет достигать 18 дюймов в топовых комплектациях.
Интерьер нового Seltos пока остается полнейшей загадкой, однако можно предположить, что он также претерпит изменения. Производитель, вероятно, обновит приборную панель, использует другие материалы отделки и добавит новые системы безопасности, чтобы усилить конкурентоспособность модели на фоне таких соперников, как Hyundai Creta.
В моторную гамму рестайлинговой модели, скорее всего, войдут бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,5 литра. Премьера гибридной версии ожидается после старта продаж.