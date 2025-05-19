В Сеть попали фото прототипа обновленного Kia Seltos

Обновленный Kia Seltos продолжают тестировать в Индии. Ожидается, что модель официально представят в начале 2026 года, а ее гибридная версия появится в линейке после официального релиза. Передняя часть кроссовера получит переработанную оптику с узкими вертикальными дневными ходовыми огнями, а также измененную решетку радиатора.

Задние фонари, судя по фото, опубликованным Autocar India, объединят светодиодной полосой, как у EV5. Дизайн легкосплавных дисков, вероятно, останется прежним, а их размер, как и сейчас, будет достигать 18 дюймов в топовых комплектациях.

Интерьер нового Seltos пока остается полнейшей загадкой, однако можно предположить, что он также претерпит изменения. Производитель, вероятно, обновит приборную панель, использует другие материалы отделки и добавит новые системы безопасности, чтобы усилить конкурентоспособность модели на фоне таких соперников, как Hyundai Creta.

В моторную гамму рестайлинговой модели, скорее всего, войдут бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,5 литра. Премьера гибридной версии ожидается после старта продаж.