BMW анонсировала премьеру новой модели

BMW опубликовала тизеры нового автомобиля, который, судя по силуэту, получит кузов шутинг-брейка или, проще говоря, оспортивленного универсала. Загадочные изображения демонстрируют плавные линии крыши и выразительную заднюю часть с узкими светодиодными фонарями.

Таинственная новинка от BMW позаимствовала черты концептуальной модели Skytop, включая изогнутые крылья и дверные ручки в форме плавников, хотя пропорции у дебютанта иные. Длинная колесная база намекает на более сдержанный дизайн, отличающийся от агрессивного концепта Touring Coupe на базе Z4. Сами баварцы описывают новинку как «сочетание элегантности, динамики и ручного мастерства», намекая на эксклюзивность модели.

Ожидается, что премьера загадочного автомобиля состоится в конце мая. Прошлогодний Skytop, представленный на мероприятии в Италии, позже выпустили ограниченной серией, и эта модель может повторить его путь.

Технические детали пока не раскрывали, однако предполагается, что автомобиль будет построен на платформе 8-серии с двигателем V8. Если модель отправится в серию, то ее цена, как и у Skytop, может оказаться крайне высокой, что, тем не менее, не станет помехой для покупателей, так как спрос на эксклюзивные BMW остается стабильным.