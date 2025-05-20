Chery приступила к дорожным тестам твердотельного аккумулятора

В «поднебесных» соцсетях опубликовали снимок тестового кроссовера Exlantix ET, на борту которого гордо красовалась надпись «Solid-State Battery», что говорит о наличии твердотельной батареи.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», появление вышеупомянутого паркетника на людях — не просто рекламный ход, хотя никаких свежих официальных заявлений по теме Chery не делала. Первым новую разработку должен получить серийный вариант концепта Fulwin Hunting Wind.

Последние подробности были озвучены на международной конференции Chery Global Innovation Conference в конце прошлого года. В том числе шел разговор о массовом применении твердотельных аккумуляторов в 2027 году. Модели с жидким электролитом развивать дальше уже не получится, а новинка будет обладать высокой плотностью и быстро заряжаться, что ощутимо увеличит запас хода.

В случае Chery плотность энергии инновационных батарей должна дойти до 600 Втч / кг. Такая цифра больше чем вдвое превышает возможности аккумуляторов, которые применяются сегодня. Таким образом автомобили китайского автогиганта имеют все шансы проезжать на одном заряде как минимум 1500 км.