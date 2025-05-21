Прототип Chery с тремя осями и несущим кузовом заметили в Китае

Chery занята разработкой некого трехосного автомобиля, который, скорее всего, является гибридной модульной моделью. Видимо, она будет предназначена для проведения спасательных операций.

Новинка попала в объективы во время транспортировки

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», фотошпионам удалось выследить платформу новинки, находящуюся на первых этапах испытаний. Речь идет о шасси, лишенном кузова. В то же время конструкция оборудована рулем, педалями и сиденьями, что намекает на способность прототипа перемещаться своим ходом.

Chery лишила трехосную машину классической рамы. То есть китайцы на сей раз вряд ли готовят простой коммерческий грузовик. Патентные изображения подтверждают особенность новинки.

К слову, глушители выхлопной системы расположены между задними осями, а это характерно для гибридов. Скорее всего, автогигант работает над созданием последовательной разновидности, где ДВС играет роль генератора. Ну и нельзя не заметить большой клиренс и высокопрофильные шины.

Эксперты считают, что трехосная новинка «Чери» с большой долей вероятности является несущим модулем летающего авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что Chery приступила к дорожным тестам твердотельного аккумулятора.