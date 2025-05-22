Известные россиянам Logan и Sandero обновятся в 2025 году

Как сообщает Motor. es, дебют рестайлинговой версии состоится до конца текущего года. И это вполне вероятно, потому что Logan и Sandero третьей генерации появились на свет пять лет назад. Очевидно, действительно пришло время для обновления.
В кадре виден автомобиль, у которого камуфляжем скрыты передняя и задняя часть. При таком раскладе логично ожидать переработанную оптику и бамперы. И, скорее всего, аналогичные новшества достанутся родственному «Логану».
Ключевым пунктом программы обновления станет гибридная трансмиссия, чье появление навеяно трендами. Ожидается, что «Сандеро» получит силовую установку, построенную на основе 1,8-литрового ДВС и пары электромоторов.
Остается сказать, что продажи новинок в Европе запланированы на 2026 год.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда обрусевшие Logan и Sandero третьего поколения могут встать на конвейер АВТОВАЗа.