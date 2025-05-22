В Сети появилось новое фото кроссовера Nordcross 001, который привезут в Россию

Полноразмерный кроссовер Nordcross 001, построенный на основе Lynk & Co 09, был замечен в Китае во время транспортировки на автовозе. По сути, новинка является «мягким» гибридом.

Новинка должна появиться у нас до конца июня

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», снимок задней части семиместного Nordcross 001 выложили в одну из социальных сетей Поднебесной. По словам наших коллег, на сей раз фотошпионам улыбнулась удача в провинции Хэйлунцзян. Уточняется, что партию кроссоверов, покинувших стены завода-изготовителя, везли к грузовому железнодорожному терминалу.

Свежая фотография Nordcross 001 стала очередным подтверждением его схожести с «девяткой» Lynk & Co. У этих моделей совпадает рисунок задний фонарей, бамперы с катафотами и багажные дверцы. Кроме того, на снимке через заднее стекло просматривается третий ряд сидений, что подтверждает компоновку салона по схеме 2+3+2.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что один из российских дилеров уже открыл предзаказы на Nordcross 001. «Китаец» успешно прошел сертификацию, старт продаж в РФ ожидается в конце июня.