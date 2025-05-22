В Tenet объяснили, что означает название бренда

Слово Tenet оказалось акронимом, в котором при переводе на русский заложена фраза «Вместе к новым свершениям». В оригинале она выглядит так — Take Every New Experience Together.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», Tenet — это еще и палиндром, то есть название марки одинаково читается в любом направлении. Под этим подразумевается баланс между человеческими ценностями и технологиями.

Создавая новый бренд, отечественный холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo, решили, что автомобили с шильдиками Tenet должны стать верными спутниками наших водителей в дороге и надежной опорой при любом раскладе. Марка предлагает во всех смыслах жить движением, сделав этот посыл своим слоганом.

Первая серийная модель «Тенета» дебютирует в России в июне. Публике представят кроссовер, подробности о ценах и комплектациях появятся позднее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что товарные машины Tenet встанут на российский конвейер в середине лета. Новинки будут собирать в Калуге.