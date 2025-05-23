Опубликовано фото последствий краш-теста несостоявшейся «Нивы»

Если бы альянс Renault и АВТОВАЗа не распался, у нас могла бы появиться Grand Niva, сделанная из румынского кроссовера «Бигстер». Впрочем, может, и хорошо, что не случилось, ведь в Euro NCAP ему присудили три звезды за безопасность по итогам краш-теста.

В плане защиты взрослых пассажиров Dacia Bigster смог набрать 69%. Паркетнику записали в минус отсутствие «эйрбега» между сиденьями переднего ряда. Оказалось, что больше всего рискует водитель, поскольку в случае аварии могут пострадать его грудная клетка и правая голень. В свою очередь при лобовом столкновении больше других имеют шансы получить травмы пассажиры заднего ряда.

По оснащенности кроссовер тоже нельзя назвать лидером. За работу водительских асситентов и активных систем безопасности автомобиль получил 57%.

Детскую защиту эксперты оценили в 85%, показатель по пешеходам — 60%. Им с «Бистером» явно лучше не встречаться, наиболее травмоопасной зоной эксперты признали выступающую часть переднего бампера с номерным знаком.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ временно остановил выпуск LADA Niva.