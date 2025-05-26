Китайский люксовый бренд HiPhi возвращается на рынок

Ультрафутуристический бренд HiPhi в прошлом году столкнулся с серьезными финансовыми трудностями — стартапу Human Horizons пришлось закрыть единственное производство и провести массовое сокращение сотрудников. Однако теперь благодаря новому партнерству у компании появился шанс вновь вернуться на рынок.

Как сообщают зарубежные СМИ, спасителем HiPhi стала ливанская фирма EV Electra: она приобретает контрольный пакет акций и планирует немедленно возобновить разработку и производство автомобилей «Хайфай» на мощностях завода Yueda-Kia в китайском городе Яньчэн, где они ранее и собирались. Сумма вложений составит 100 млн долларов, что эквивалентно почти 8 млрд рублей.

EV Electra — это ливанский автопроизводитель, специализирующийся на выпуске электромобилей для рынков Ближнего Востока. Компания была основана в 2017 году канадско-палестинским бизнесменом ливанского происхождения Джихадом Мохаммадом.

Добавим, что автомобили HiPhi — модели X, Y и Z — можно сегодня приобрести и на российском «сером» рынке. Продавцы предлагают как новые, так и подержанные машины. Обзавестись самым доступным «Хайфай», коим является кроссовер Y в модификации 115 kWh с пробегом под 20 000 км, можно, заплатив 4 миллиона рублей.