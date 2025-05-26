АВТОВАЗ опроверг слухи о задержках крупносерийного производства LADA Iskra

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», о поставках комплектующих для LADA Iskra, запланированных на весну следующего года, заявил один из ключевых партнеров АВТОВАЗа — компания БРТ. Из чего был сделан вывод, что не раньше этого времени развернется и крупносерийное производство модели.
В пресс-службе волжского автогиганта тут же отреагировали на публикации в СМИ и опровергли информацию. Правда, точные сроки выхода на плановые мощности в компании предпочли не афишировать, оставляя вопрос открытым.
Напомним, что серийное производство LADA Iskra стартовало в Тольятти 19 апреля — в день 55-летнего юбилея ВАЗ-2101. А в продажу эта модель должна поступить 20 июля — в день рождения самого АВТОВАЗа.