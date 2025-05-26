В Сеть выложили фото салона LADA Iskra, прошедшей краш-тест

Судя по снимкам поврежденного интерьера разбитой «Искры», на краш-тесте из-за удара пострадала средняя стойка кузова со стороны водителя. «Эйрбеги» не раскрылись, но не без причины.

В комментариях к фотографиям, опубликованным в телеграм-канале Lada Iskra Club и на странице сообщества Lada Iskra «ВКонтакте», пользователи обратили внимание, что не видят явных следов сработавших подушек безопасности. Но это объясняется весьма просто — тем, что у тестовой «Искры» не было боковых «эйрбегов».

Помимо всего прочего, на опубликованных изображениях можно разглядеть поврежденную облицовку вышеназванной стойки и замятые двери. На водительской красуется пятно красного цвета, что можно списать на след-маркер, оставшийся после манекена. На центральном тоннеле нет внешних панелей, которые могли снять, изучая степень повреждений автомобиля.

Напомним, АВТОВАЗ завершил заводские испытания LADA Iskra 17 марта. Оказалось, что автомобиль для этих целей разбили 84 раза.