Без FIAT и Maserati: итальянский бизнес не верит в быстрое возвращение в Россию

Все импортные бренды хотят вернуться в Россию — вот же чудо, не правда ли? — да не у всех получится: президент «Итало-российской торговой палаты» (ИРТП) Винченцо Трани назвал важнейшую, если не сказать — ключевую причину сложностей, с которой «возвращенцы» обязательно столкнутся. Она лежит вне политической плоскости, однако ее преодоление займет ничуть не меньше времени, а потребует, возможно, и больших сил, читай — вложений, чем отмена санкций. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Перспектива возвращения иностранных (в том числе — и европейских) брендов в Россию все нарастает, что, естественно, сопровождается самыми разными бюрократическими и переговорными процессами. Чиновники и предприниматели с обеих сторон «санкционной стены» активно готовятся к заходу на богатый и щедрый российский рынок, уже сейчас лоббируя свои интересы и всячески стараясь скруглить «острые углы».

Некоторые попытки даже попадают в прессу, будто бы специально демонстрируя ожидающей общественности «движение геополитических плит». Однако есть «нюансы», сгладить которые будет невероятно сложно. так, президент ИРТП г-н Трани, чья структура уже направила итальянским законотворцам предложение одуматься и пересмотреть свое отношение к санкциям, не раз говорил, что однажды итальянские бренды, в числе прочих, вернутся в Россию.

Но, по его же словам, камбэк, даже если санкционный гнет будет снят, а российские власти, в свою очередь, согласуют не слишком кабальный и дорогой механизм на получение «разрешительной грамоты», может быть осложнен другим аспектом предпринимательской деятельности.

Г-н Трани. Фото ИРТП.

По словам сеньора Трани, сразу выстроить отношения между итальянским и российским бизнес-сообществами, какими они были раньше, не выйдет: доверие наших соотечественников к зарубежным партнерам после санкционного демарша утрачено. А на его восстановление потребуется немало лет.

Надо отдать итальянцу должное: заявление искреннее, честное, осознанное. Действительно, именно европейские бренды переусердствовали с исходом, сбежали максимально демонстративно, сжигая мосты. Если, скажем, говорить про автобизнес, то кто отключал дилеров от программного обеспечения и вставлял палки в колеса? Те же японцы, заметим, дверьми не хлопали и выжали для своих российских партнеров максимум из возможного.

Политика — политикой, всем понятно, откуда ноги растут, но осадочек-то остался. И этот осадочек «выводить» придется очень долго и очень высокой ценой. Ухо вашего корреспондента, присутствующего еще в прошлом году на конференции, в рамках которой офис некогда европейского бренда представлял своего нового «восточного партнера», резанул ответ, с которой директор предприятия отреагировал на вопрос о перспективах восстановления бизнеса со старыми европейскими партнерами.

Обида угасла и завяла, а вот ярость — осталась. И горит по сей день с жаром доменной печи. Убежден, что подобную гамму чувств испытывают многие российские предприниматели. И вряд ли согласятся «просто так» начать с нового листа. Прав, абсолютно прав господин Трани: возвращение иностранцев в Россию будет долгим. Особенно — у европейских брендов.