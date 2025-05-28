Генеральный директор Geely заявил, что компания не откажется от производства ДВС

В своем обращении он пояснил, что ключевым элементом стратегии компании остается глобальное партнерство с ведущими автопроизводителями, включая Volvo, Mercedes-Benz и Aston Martin. Эти альянсы, как отметил Ли, помогают Geely перенимать передовой опыт в сфере, укрепляя собственную конкурентоспособность.
В отличие от некоторых конкурентов, Geely не намерена ввязываться в происходящие на рынке ценовые войны, вместо этого делая ставку на качество продукции и технологические инновации. Такой подход, по мнению руководства компании, обеспечит устойчивое развитие как на сложившихся, так и на новых рынках.
В СarNewsChina сообщили, что Geely будет придерживаться «двустороннего подхода»: параллельно с продвижением интеллектуальных электрокаров компания намерена инвестировать в модернизацию ДВС и гибридных систем. Такой баланс позволит сохранить лидерство на рынке, избегая радикального перехода на только одну технологию.