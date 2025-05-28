Генеральный директор Geely заявил, что компания не откажется от производства ДВС

Несмотря на глобальный тренд на электрификацию, Geely Holding Group не планирует отказываться от традиционных двигателей внутреннего сгорания. Об этом заявил председатель компании Ли Шуфу, подчеркнув, что стратегия бренда включает как развитие электромобилей, так и совершенствование классических технологий.

В своем обращении он пояснил, что ключевым элементом стратегии компании остается глобальное партнерство с ведущими автопроизводителями, включая Volvo, Mercedes-Benz и Aston Martin. Эти альянсы, как отметил Ли, помогают Geely перенимать передовой опыт в сфере, укрепляя собственную конкурентоспособность.

В отличие от некоторых конкурентов, Geely не намерена ввязываться в происходящие на рынке ценовые войны, вместо этого делая ставку на качество продукции и технологические инновации. Такой подход, по мнению руководства компании, обеспечит устойчивое развитие как на сложившихся, так и на новых рынках.

В СarNewsChina сообщили, что Geely будет придерживаться «двустороннего подхода»: параллельно с продвижением интеллектуальных электрокаров компания намерена инвестировать в модернизацию ДВС и гибридных систем. Такой баланс позволит сохранить лидерство на рынке, избегая радикального перехода на только одну технологию.