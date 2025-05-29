Российские автозаводы нарастили объемы производства легковых автомобилей

По данным Росстата, за первые четыре месяца 2025 года в России выпустили 246 тыс. легковых автомобилей. И 69,8 тыс. из них сошли с конвейеров в апреле — показатель увеличился на 11,3% к году.

Наращивание объемов производства связано по большей части с запуском новых моделей. Так, АВТОВАЗ поставил на конвейер LADA Iskra, предприятие Haval в Тульской области приступило к сборке паркетника F7x нового поколения. Тогда же, в апреле, автозавод «Москвич» произвел предсерийную партию кроссоверов с индексом 5.

А вот сегмент коммерческой техники, в отличие от легковой, демонстрирует спад. С января по апрель 2025 года в России было выпущено 49,6 тыс. грузовиков, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Конкретно в апреле снижение достигло 22,4% — с конвейеров сошло всего 13 тыс. единиц.

Но как бы то ни было, несмотря на сокращение в сегменте грузового транспорта, не обошлось и без позитивных событий. Например, завод «Урал» отметил выпуск 1,5-миллионного автомобиля в своей истории, а Sollers запустил в Елабуге полный цикл производства коммерческого фургона SF1.