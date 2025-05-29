Для обновленного седана Aurus Senat запатентовали дверную карту

Институт НАМИ, являющийся одним из совладельцев «Ауруса», оформил права на свежий дизайн обшивки задней двери, предназначенной для рестайлинговой люксовой четырехдверки Senat.

Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Теперь подлокотник пролегает по всей длине двери. Поверх обшивки размещены кнопки, отвечающие за управление электрическими приводами сидений и прочими функциями. Цвет зависит от пожеланий конкретного клиента.

Ранее стало известно, как линейку «Аурусов» воспринимают в Госдуме. Эти автомобили создавались как транспорт для чиновников, производство организовано на территории нашей страны, у нас же велись разработки.

В апреле портал «АвтоВзгляд» писал, сколько автомобилей Aurus продали в России за все время их существования. Первая машина марки появился на дорогах общего пользования в 2019 году.