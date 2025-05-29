Российский автобренд Xcite официально опроверг слухи о своем закрытии

Xcite, выпускающий автомобили на бывшей площадке «Ниссана» в Северной столице, продолжает работу и не планирует прекращать свою деятельность. После бегства японцев из России предприятием владеет «Автозавод Санкт-Петербург».

Об этом сообщается в телеграм-канале ресурса «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу вышеназванной компании. На данный момент Xcite занят исследованием потребностей рынка и анализом текущего спроса, оценкой целесообразности разработки и запуска новинок со своим шильдиком. Однако конкретных планов по расширению модельного ряда пока нет. В то же время уточняется, что имеющиеся производственные мощности позволяют выпускать новинки как методом крупноузловой сборки, так и мелкоузловой.

В конце февраля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что машинокомплектов для российских кроссоверов Xcite хватит на 3 месяца, и новых поставок комплектующих не ожидается.

Но перед тем как углубиться в размышления о дальнейших перспективах марки, предлагаем прочитать наш подробный тест-драйв кроссовера Xcite X-Cross 7, где расписаны все плюсы и минус этого российского SUV c китайскими корнями.