Стало известно, какое название может получить первый кроссовер российской Tenet

На сегодняшний день первый кроссовер нового отечественного бренда Tenet имеет заводской индекс 32Т. Этот SUV будут оснащать как передним, так и полным приводом, остальные технические детали официально обнародуют позже.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», пока для паркетника, открывающего модельную линейку бренда, выбирают одно из нескольких названий. Автомобиль может появиться на нашем рынке как Tenet T7 либо CT7. Также рассматриваются варианты T7 L и T7 Pro Max, что стало известно из сертификационных документов, которые удалось изучить нашим коллегам.

Недавно в Tenet объяснили смысл, заложенный в название марки. Создавая ее, китайская компания Defetoo и российский холдинг «АГР» решили, что их новоиспеченные машины обязаны стать надежной опорой для жителей нашей страны в любой ситуации.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», товарные машины Tenet встанут на российский конвейер в середине лета. Новинки будут собирать в Калуге. И не забудьте прочитать наш эксклюзивный материал про первые подробности о новом отечественном бренде Tenet.