Рассекречены точная дата и время дебюта нового кроссовера LADA

АВТОВАЗ продемонстрирует широкой общественности свой новый кроссовер с шильдиком LADA 18 июня ровно в полдень. Уже давно ни для кого не секрет, что это произойдет в рамках очередного Петербургского международного экономического форума.

Дату и даже время дебюта российского кроссовера, который пока носит кодовое название B+ Cross, рассекретил телеграм-канал «Автопоток». Финальное имя модели, с которым она пойдет в продажу, как и окончательный вариант дизайна, станут известны в день премьеры автомобиля с шильдиком в виде ладьи Волжского автозавода.

Напомним, не прошло еще и двух недель с тех пор, как в Сеть попали слайды, раскрывающие ряд характеристик свежего кроссовера «Лады». Согласно предварительной информации, дорожный просвет паркетника составит 210 мм, а в моторную гамму войдут два силовых агрегата с тремя вариантами отдачи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал особенности кроссовера LADA, который, кстати, построен на базе флагманской Vesta.