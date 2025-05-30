В Hongqi задумались о локализации производства автомобилей в России

На сегодняшний день «поднебесный» автобренд Hongqi всерьез подумывает наладить в нашей стране сборку своих моделей. И это неудивительно, ведь в первом квартале спрос на них вырос на 51%.

В беседе с изданием «Коммерсантъ» исполнительный директор российского подразделения Hongqi Иван Савельев пояснил, что бренд добился определенного положения на российском рынке, однако потенциал продаж сегмента у нас еще выше. Из-за роста пошлин и ставок утилизационного сбора некоторые авто могут утратить способность к конкуренции, что сделает локализацию производства еще более целесообразной, чем сейчас.

По словам топ-менеджера, «Хончи» будет внимательно следить за результатами дальнейших продаж в России. Однако при каких объемах реализации китайцы начнут конкретные действия, направленные на создание сборочной площадки, пока не уточняется. Известно, что до конца года марка планирует «пристроить» у нас 12 тыс. машин, увеличив количество дилерских шоу-румов до 60 с теперешних 37.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hongqi раскрыла технические характеристики лифтбэка H6 для России.