За первый квартал 2025 года доходы от утильсбора в России снизились на 30%

С января по март в российскую казну поступило 97 млрд рублей благодаря утилизационному сбору. Но несмотря на повышение ставок, такие цифры составили меньше 10% от годового плана.

Об этом сообщает телеканал «Известия». Согласно прогнозу экспертов, вместо планируемых 1,5 трлн рублей бюджет может пополниться лишь на триллион. Доходы от утильсбора просели из-за снижения продаж автомобилей. В среднем за первый квартал текущего года у нас в стране было реализовано на 40% меньше машин и техники, чем за аналогичный период 2024-го. Кроме того, на ситуацию повлияли дорогие кредиты, обусловленные 21-процентной ключевой ставкой.

Напомним, в 2025-м тарифы утильсбора выросли на 20%. То есть январская прибавка дошла до 20 тыс. «деревянных» для владельцев легковых автомобилей. Для всех других типов машин планка выросла до 150 тыс. рублей. В случае спецтехники — до 172,5 тыс. «целковых». Отчисления могут вырасти до 3,6 млн рублей с учетом коэффициентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг расширил перечень авто для доплат по утильсбору.