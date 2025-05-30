АВТОВАЗ готовит LADA Granta с вариатором

АВТОВАЗ приступил к внедрению в автомобили семейства LADA Granta бесступенчатой коробки передач. Как сообщают инсайдеры, на прошлой неделе с конвейера сошло две тестовые машины.

Тольяттинцы выпустили два тестовых экземпляра с новой коробкой

Ранее вариаторы китайского производителя WanLiYang начали устанавливать на LADA Vesta, Aura и Iskra — они заменили ушедшие с отечественного рынка японские Jatco. А в обозримом будущем бесступенчатой трансмиссией обзаведется и Granta. Первые тестовые машины уже сошли с конвейера Волжского автозавода, о чем сообщил паблик Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что бесступенчатую транмиссию агрегатировали со 106-сильным двигателем. Будет ли вариатор у младшей модификации, располагающей мотором на 90 л.с., неизвестно.

Когда двухпедальные LADA Granta поступит в продажу, тоже не сообщается.