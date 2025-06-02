Li Auto раскрыла условия выхода на рынок седана

По словам основателя компании г-на Сиана, автопроизводитель сможет приступить к производству седанов, когда его годовая выручка составит не менее 300 млрд юаней (3,2 трлн рублей). Пока этот показатель остается далеким от цели: в 2024 году доход Li Auto достиг 144,5 млрд юаней (1,55 трлн рублей) при продажах 500 000 автомобилей.

По этой причине поклонникам бренда, ожидающим появления в его линейке седана, придется набраться терпения. Текущая динамика продаж показала, что общий рост продаж компании вырос на 19,4% за первые четыре месяца 2025 года, а успех обеспечил в основном новый кроссовер Li L6. В то же время спрос на другие модели, включая L9 и минивэн Mega, сократился почти вдвое. Эта ситуация создает дополнительные риски для достижения ожидаемых финансовых целей компанией.

Только стабильное положение и достаточные ресурсы позволят ей вывести новые модели на конкурентный китайский рынок. Li Auto продолжит развивать продуктовую линейку, но именно седан остается пока что долгосрочным проектом. Однако уже в июле 2025 года в Китае появится новый полностью электрический кроссовер Li Auto i8. Ориентировочная цена — около 400 000 юаней (4,3 млн рублей), сообщил ресурс «Китайские автомобили».