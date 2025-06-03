В России создали новую операционную систему для автомобилей

В перспективе детище компании «Открытая мобильная платформа» должно превратиться в основу для оболочки «Аврора Авто», способной поддерживать установку приложений и позволять пользоваться различными онлайн-сервисами. Пока не слишком понятно, какие именно автомобили получат свежий отечественный софт, но среди партнеров проекта числится АВТОВАЗ.
«Аврора Автомобильная» официально считается платформой управления цифровой средой машины. В будущем она должна стать достойной альтернативой зарубежным программным решениям, созданным на основе популярной ОС Android. Россиянам обещают широкие возможности адаптации, гибкий и функциональный интерфейс.
Демонстрационный образец представлял из себя графическую оболочку с встроенными геосервисами, прототипом голосового ассистента и онлайн-кинотеатром.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, какую роль искусственный интеллект играет в жизни простого водителя.