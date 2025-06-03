В России нацелились на создание битопливной LADA Aura

Партнер Волжского автозавода ГК «АТС», «съевший собаку» на битопливных технологиях, изучает возможность выпуска новой разновидности LADA Aura, которая сможет «питаться» и привычным бензином, и сжатым природным газом.

Как сообщает «Российская газета», заявлять о реализации проекта Lada Aura CNG пока рано, хотя в ГК «АТС» подтвердили, что «Аура» сейчас находится на предприятии компании в Тольятти. Подтверждено, что ведутся работы по ряду битопливных проектов с использованием природного газа. В частности, рассматривается возможность применения подобных решений конкретно для LADA Aura.

Напомним, в конце апреля были рассекречены характеристики электрической модификации седана LADA e-Aura. Она получила трехфазный cинхронный 163-сильный мотор от родственного «Ларгуса». Установленный на передней оси агрегат обеспечивает тягу в 240 Нм. Литий-никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 56 кВт*ч позволяет автомобилю проехать на одном заряде 350 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ снизил темпы производства бензинового бизнес-седана LADA Aura. Подробнее о нем можно почитать в нашем эксклюзивном «закрученном» тест-драйве.