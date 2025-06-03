АВТОВАЗ официально подтвердил дату премьеры первого кроссовера LADA

Новый паркетник «Лады», который пока известен как B+ Cross, покажут 18 июня в 13:00 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Торжественная презентация пройдет в зоне уличной экспозиции марки между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум».

Помимо флагманской премьеры, на стенде Самарской области презентуют серийную LADA Iskra. Ожидается, что она появится на отечественном рынке в июле — это должно произойти в день рождения АВТОВАЗа. А в тематической зоне «ВиноГрад» ценителей спортивных машин будут ждать гоночная версия «Искры» и раллийный внедорожник Niva Sport Т2.

Продолжая многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс, Волжский автозавод остается национальным партнером ПМЭФ уже третий год подряд. АВТОВАЗ обеспечит комфортный трансфер участников форума, предоставив 10 стретч-седанов Aura. Тольяттинский автогигант окажет традиционную поддержку забегу легкоатлетов «Навстречу Играм дружбы», а также хоккейному турниру форума.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что финальное имя кроссовера LADA, с которым он пойдет в продажу, как и окончательный вариант дизайна, станут известны в день премьеры автомобиля.