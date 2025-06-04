20 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на увольнение из штата

Автоконцерн Volkswagen продолжает оптимизацию расходов, добиваясь значительного прогресса в реализации программы сокращений. Эти меры стали частью масштабного плана по снижению издержек, согласованного руководством VW и профсоюзом IG Metall в конце прошлого года.

Немецкое издание Bild сообщает, что около 20 тыс. сотрудников компании уже согласились на досрочное увольнение, причем две трети из них составляют работники предпенсионного возраста. Согласно договоренностям, к 2030 году численность персонала основного бренда Volkswagen в Германии сократится на 35 тыс. человек, притом что увольнения будут проводиться на добровольной основе и с выплатой компенсаций. Принятые решения помогли избежать закрытия заводов концерна.

Размер выходного пособия зависит от стажа и может достигать суммы в 400 тысяч евро. Помимо сокращения штата, компания планирует с 2026 года значительно уменьшить количество стажировок — с 1,4 тысяч до 600 в год. Эти шаги позволят Volkswagen экономить до 1,5 млрд евро ежегодно на персонале.

Дополнительной мерой экономии стала заморозка зарплат для 130 тыс. сотрудников. Вместо запланированного 5-процентного повышения средства удержат и направят в специальный фонд, который, среди прочего, поддержит внедрение более гибких графиков работы. Помимо этого, работники лишатся надбавок к отпускным выплатам.