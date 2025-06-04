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20 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на увольнение из штата

Большинство работников уйдет на пенсию

Автоконцерн Volkswagen продолжает оптимизацию расходов, добиваясь значительного прогресса в реализации программы сокращений. Эти меры стали частью масштабного плана по снижению издержек, согласованного руководством VW и профсоюзом IG Metall в конце прошлого года.

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Автор
Александр Проневский

Изображение 20 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на увольнение из штата

Немецкое издание Bild сообщает, что около 20 тыс. сотрудников компании уже согласились на досрочное увольнение, причем две трети из них составляют работники предпенсионного возраста. Согласно договоренностям, к 2030 году численность персонала основного бренда Volkswagen в Германии сократится на 35 тыс. человек, притом что увольнения будут проводиться на добровольной основе и с выплатой компенсаций. Принятые решения помогли избежать закрытия заводов концерна.

Размер выходного пособия зависит от стажа и может достигать суммы в 400 тысяч евро. Помимо сокращения штата, компания планирует с 2026 года значительно уменьшить количество стажировок — с 1,4 тысяч до 600 в год. Эти шаги позволят Volkswagen экономить до 1,5 млрд евро ежегодно на персонале.

Дополнительной мерой экономии стала заморозка зарплат для 130 тыс. сотрудников. Вместо запланированного 5-процентного повышения средства удержат и направят в специальный фонд, который, среди прочего, поддержит внедрение более гибких графиков работы. Помимо этого, работники лишатся надбавок к отпускным выплатам.

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