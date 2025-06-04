Премьера обновленной LADA Niva Travel может состояться уже на ПМЭФ-2025

По данным телеграм-канала «Автопоток», долгожданная презентация рестайлинговой LADA Niva Travel может состояться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 18 по 21 июня. Впрочем, официально эта информация пока представителями Волжского автозавода не подтверждается.
Передняя часть посвежевшей Niva Travel получит светодиодные фары, новые противотуманные огни и переработанный бампер с обновленной решеткой радиатора. Дизайн колесных дисков будет модернизирован, а многие из элементов нового стиля позаимствованы у электрического концепта e-Niva, представленного в прошлом году.
Новый мотор хотя и незначительно превосходит по мощности текущий, обещает большую тягу. Кроме того, в ходовой части появятся нерегулируемые ступичные подшипники, аналогичные тем, что используются в Niva Legend.