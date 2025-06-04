Премьера обновленной LADA Niva Travel может состояться уже на ПМЭФ-2025

Обновленная версия внедорожника будет оснащена 8-клапанным двигателем объемом 1,8 литра и мощностью в 90 л.с., а внешний вид модели претерпит изменения. Точная информация, включая стоимость модели, появится уже после презентации.

Точные сроки выхода внедорожника на рынок пока не раскрываются

По данным телеграм-канала «Автопоток», долгожданная презентация рестайлинговой LADA Niva Travel может состояться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 18 по 21 июня. Впрочем, официально эта информация пока представителями Волжского автозавода не подтверждается.

Передняя часть посвежевшей Niva Travel получит светодиодные фары, новые противотуманные огни и переработанный бампер с обновленной решеткой радиатора. Дизайн колесных дисков будет модернизирован, а многие из элементов нового стиля позаимствованы у электрического концепта e-Niva, представленного в прошлом году.

Новый мотор хотя и незначительно превосходит по мощности текущий, обещает большую тягу. Кроме того, в ходовой части появятся нерегулируемые ступичные подшипники, аналогичные тем, что используются в Niva Legend.