Автомобилям будут снижать баллы в рейтинге безопасности из-за сенсорных экранов

В 2026 году европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP установит новые правила для автопроизводителей. Согласно им, чтобы модель могла получить максимальную оценку безопасности, ее ключевые функции (в том числе поворотники, дворники и аварийные сигналы) должны управляться физическими, а не сенсорными клавишами.

Как сообщает Politico, чтобы получить пять звезд в рейтинге Euro NCAP, автомобили должны будут соответствовать всем обновленным стандартам. И хотя участие в краш-тестах является добровольным, большинство автопроизводителей все же на них соглашается, так как покупатели учитывают эти результаты при выборе машины.

По мнению оценщиков, цифровые интерфейсы сильно повышают риск аварий из-за того, что автомобилисту приходится отвлекаться. Согласно их исследованиям, взаимодействие водителя с сенсорным экраном может занимать до 40 секунд. Кроме того, яркая подсветка дисплеев ухудшает обзор в ночное время, что также повышает уровень опасности.

Чтобы соответствовать новым стандартам, производителям придется пересмотреть дизайн интерьера своих автомобилей. Некоторые бренды, включая Volkswagen, уже приступили к возвращению физических кнопок, в том числе и после жалоб клиентов.

Помимо критики сенсорных экранов, Euro NCAP также рекомендует внедрить в автомобили системы мониторинга состояния водителя, которые будут постоянно отслеживать степень концентрации рулевого и реагировать на ее снижение. Эти меры направлены на сокращение числа ДТП, особенно на фоне увеличения роста смертности на дорогах ЕС.