С возвращением, Kia: российский офис корейской марки набирает новых сотрудников

Скорые перспективы возвращения привычных автомобильных брендов будоражат не только отечественных автомобилистов, порядком уже уставших от китайского засилья, но и самих автопроизводителей: фантастический и такой сейчас нужный доход течет не по адресу! Оттого и подготовка к выходу на российский рынок началась уже настолько отчаянная, что скрывать ее все сложнее с каждым днем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Общая ситуация на мировом рынке, где китайский автопром занимает все большую и большую нишу, в тандеме с вводимыми одним рыжим парнем санкциями, простите, пошлинами, заставляет автопроизводителей, недавно ушедших из нефте- и газоносных болот севернее Монголии и восточнее Прибалтики, активнее паковать чемоданы в обратный путь.

Заметим сразу, японцы и корейцы изначально повели себя аккуратнее и мудрее, чем многие бренды Старого Света, так что их камбэк изначально считался делом возможным и даже более быстрым, нежели для остальных. Так по факту и происходит. Да, опечатки нет — уже происходит. Так, на главном отечественном агрегаторе вакансий появилось объявления, которое сложно, (читай — невозможно) истолковать двусмысленно.

Компания Kia, помним еще такую, ищет сотрудника, которому предстоит заниматься, внимание, внедрением и поддержанием процедур одобрения типа транспортного средства, определением стратегии одобрения типа для новых моделей колесных транспортных средств, отбором аккредитованных транспортных лабораторий и органов по сертификации для проведения работ по оценке соответствия, подготовкой и подачей заявок на получение ОТТС, контроль за проведением работ и далее по списку.

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Можно, конечно, предположить, что Kia Russia and CIS, прописанная в Москве близ метро Павелецкая, ищет омологационного менеджера (homologation manager) ради укреплений позиций бренда, скажем, в Казахстане.

Но, согласитесь, выглядит такое предположение странно и даже глупо. Для вывода машин на российский рынок они сотрудника ищут, чего уж.

Успокоим горячие головы: к великому, и нашему в том числе, сожалению, описанная выше и ей подобные «находки» в Сети не говорят о скором, буквально — завтра, официальном возвращении. Безусловно, работы над «просачиванием между струй дождя» ведутся, конечно, и все заинтересованные стороны стараются сделать так, чтобы в момент соприкосновения в рукопожатия двух властных рук, сразу начать действовать.

Сделать это можно лишь при соблюдении феноменальной «домашней работы», которая уже началась. А каждому, кто тешит себя небезосновательной, уверены, надеждой, стоит помнить: до появления у дилера первой «официальной» машины пройдет еще немало времени. И стоить эта машина будет ой, как недешево. Но факт остается фактом: появится она в шоуруме уже в обозримом будущем, от этого не уйти.