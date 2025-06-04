Компания Xiaomi готовится к расширению линейки электромобилей, разрабатывая третью модель — полноразмерный гибридный кроссовер YU9. Флагманскому SUV предстоит бороться за внимание покупателей с такими автомобилями, как Lixiang L9 и Aito M9.

Фотографии тестового Xiaomi YU9, облаченного в камуфляжную пленку, обнаружили на просторах социальных сетей наши коллеги из «Китайских автомобилей».

По предварительным данным, новейший кроссовер получит колесную базу длиной более 3 метров, а вместе с ней — просторный салон с трехрядной компоновкой. Покупателям предложат выбор между шести- и семиместными вариантами.

Одной из ключевых особенностей «девятки» станет запас хода — на чистой электротяге автомобиль сможет преодолевать до 500 километров. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Рыночный запуск Xiaomi YU9 ожидается в 2026 году. Это следующий и вполне закономерный шаг компании в развитии автомобильного направления, ведь первые две модели стартовали довольно успешно.