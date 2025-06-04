Прототип Toyota Celica нового поколения продемонстрировали дилерам

Свежая генерация спорткара Celica может появиться на свет в 2027 году. Разработка новинки идет полным ходом, дизайнеры и инженеры консультируются с дилерами.

Об этом в беседе с изданием MotorTrend рассказал топ-менеджер американского офиса марки Купер Эриксен. По его словам, эскизы и даже ранние прототипы будущей Celica уже показали узкому кругу продажников. На данный момент стартовали ходовые тесты силового агрегата модели и испытания платформы.

Ожидается, что «восьмая» Toyota Celica обзаведется классическим двигателем внутреннего сгорания. Кстати, только такие силовые установки предпочитает сам глава марки Акио Тойода, поскольку уверен, что лишь они способны дарить яркие эмоции от вождения. Тем не менее не будем исключать и различные виды электрификации «японки».

Эриксен пока не стал однозначно подтверждать, что новый спорткар «Тойоты» получит именно имя Celica, но допустил его появление. Однако одноименная торговая марка с приставкой GR уже запатентована.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota вошла в топ-10 российского рынка новых авто после долгой паузы.