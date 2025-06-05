Российские предприятия обеспечили отечественный автопром системами ABS и ESP

В России окончательно наладили полный цикл выпуска антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем для автомобилей. В 2024 году объем их производства превысил 500 тысяч единиц. Устройства адаптируются под потребности автостроителей, поэтому избыточных запасов не создается.

Об этом РИА Новостям сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. И уточнил, что текущих мощностей достаточно для удовлетворения спроса российского автопрома. Основными производителями ABS и ESP в стране являются НПП «Итэлма» и «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Первая компания специализируется на системах для легковых и легких коммерческих автомобилей, вторая — для грузовиков и автобусов.

Производственные линии «Итэлмы» способны выпускать до 859 тысяч блоков в год. Серийное производство ABS и ESP для легковых машин было запущено на костромском предприятии летом 2023-го.

Углубление локализации критически важных компонентов продолжается, что укрепляет независимость российского автопрома. В 2025 году объемы выпуска будут увеличиваться в зависимости от потребностей отечественных автопроизводителей.