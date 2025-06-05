Российские предприятия обеспечили отечественный автопром системами ABS и ESP

Об этом РИА Новостям сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. И уточнил, что текущих мощностей достаточно для удовлетворения спроса российского автопрома. Основными производителями ABS и ESP в стране являются НПП «Итэлма» и «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Первая компания специализируется на системах для легковых и легких коммерческих автомобилей, вторая — для грузовиков и автобусов.
Производственные линии «Итэлмы» способны выпускать до 859 тысяч блоков в год. Серийное производство ABS и ESP для легковых машин было запущено на костромском предприятии летом 2023-го.
Углубление локализации критически важных компонентов продолжается, что укрепляет независимость российского автопрома. В 2025 году объемы выпуска будут увеличиваться в зависимости от потребностей отечественных автопроизводителей.