3

Российские предприятия обеспечили отечественный автопром системами ABS и ESP

Производственных мощностей хватило на полное покрытие спроса

В России окончательно наладили полный цикл выпуска антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем для автомобилей. В 2024 году объем их производства превысил 500 тысяч единиц. Устройства адаптируются под потребности автостроителей, поэтому избыточных запасов не создается.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Российские предприятия обеспечили отечественный автопром системами ABS и ESP

Об этом РИА Новостям сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. И уточнил, что текущих мощностей достаточно для удовлетворения спроса российского автопрома. Основными производителями ABS и ESP в стране являются НПП «Итэлма» и «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Первая компания специализируется на системах для легковых и легких коммерческих автомобилей, вторая — для грузовиков и автобусов.

Производственные линии «Итэлмы» способны выпускать до 859 тысяч блоков в год. Серийное производство ABS и ESP для легковых машин было запущено на костромском предприятии летом 2023-го.

Углубление локализации критически важных компонентов продолжается, что укрепляет независимость российского автопрома. В 2025 году объемы выпуска будут увеличиваться в зависимости от потребностей отечественных автопроизводителей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует