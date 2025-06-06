«Москвич» планирует начать выпуск гибридных авто в 2027-2028 годах

Столичный автозавод «Москвич» собирается расширить свою модельную линейку в ближайшие два-три года за счет гибридных версий, причем первая подобная новинка существует уже как минимум на бумаге. Известны и технические подробности про аккумулятор перспективного автомобиля.

В беседе с «Известиями» о деталях проекта рассказал директор по инженерии продукта МАЗ «Москвич» Вадим Пономарев. По его словам, у предприятия появятся собственные гибриды в различных сегментах, включая SUV.

Судя по соответствующей презентации, столичный автопроизводитель занимается разработкой нового «Москвича» с плагин-гибридной силовой установкой PHEV. Грядущая овинка может обзавестись литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) с номинальной емкостью батареи 54 А·ч. АКБ с жидкостным типом охлаждения и подогревом весит не более 170 кг, диапазон рабочего напряжения составляет 350-400 В, а суммарная энергия — 19,7 кВт⋅ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что завод «Москвич» опубликовал результаты продаж в мае.