Стали известны технические характеристики Tenet 3XT

В 2025 году на российский рынок выйдет новый отечественный кроссовер Tenet 3XT. Автомобиль предложат с двумя двигателями и тремя вариантами трансмиссии, включая классический «автомат». Модель разработана совместно российской компанией «АГР Холдинг» и китайской Defetoo.

Ресурс «Китайские автомобили» рассказал о некоторых технических параметрах модели Tenet 3XT. В рамках ее сертификации стало известно, что базовый вариант кроссовера получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. Более мощная версия будет оснащаться 1,6-литровым агрегатом, выдающим от 149 до 197 л.с. в зависимости от модификации.

Привод у Tenet 3XT исключительно передний, а трансмиссия будет доступна в трех вариантах. Базовая комплектация получит механическую коробку передач, а в других версиях установят «робот» или традиционный «автомат».

Интересно, что для модели уже зарегистрировано несколько возможных названий, включая T4, CT4, T4 PRO и T4 SPORT. Производство кроссовера начнется на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Tenet 3XT станет одной из четырех моделей, которые бренд планирует представить в России в этом году. Подробные технические характеристики и дата старта продаж пока не раскрываются.