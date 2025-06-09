Глава Geely заявил, что мировой автопром столкнулся с избытком мощностей

На сегодняшний день мировая автомобильная промышленность сталкивается с «серьезным избытком производственных мощностей», заявил основатель и председатель правления концерна Geely Ли Шуфу (Эрик Ли). Компания решила не строить новые заводы и не расширять действующие площадки.

Как сообщает Reuters, Ли Шуфу поделился своей точкой зрения в рамках автомобильного форума, проходившего в китайском Чунцине. Топ-менеджер выступил, комментируя очередной виток ценовых войн между «поднебесными» автопроизводителями. Местные регуляторы уже пытаются повлиять на сложившуюся ситуацию. Тем временем бренды из КНР активно наступают на внешние рынки, помимо всего прочего, локализуя производство своих моделей в разных странах.

Далеко в этом плане ходить не нужно — достаточно вспомнить, каких «китайцев» собирают у нас. Например, с ходу можно назвать Haval и Voyah, о местной сборке подумывает Hongqi. Крупнейшние игроки за рубежом — Great Wall Motor, Chery и BYD. Из них только последняя марка к нам пока не зашла официально, соответственно нет и локализации.

Напомним, сама Geely контролирует множество брендов по всей планете, включая Lynk & Co, Zeekr, а также Lotus, Polestar и Volvo Cars.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к выходу на российский рынок готовится кроссовер Geely Galaxy Starship 7.