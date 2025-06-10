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Люди гибнут за метан: оцениваем рыночные перспективы LADA Aura CNG

Сможет ли «газовая» версия флагмана АВТОВАЗА поднять его продажи

Она должна была стать чуть ли не символом успешного преодоления главным отечественным автопроизводителем всех трудностей санкционной эпохи. И даже этаким шиком на бюджетной платформе, но, увы, оказалась лишь галочкой в разнообразных отчетах о достижениях, отправляемых на самый верх. Почему LADA Aura не оправдала возложенных на нее надежд и зачем, тем не менее, теперь ей готовят версию на метане — разбирался портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Константин Соснов-Оборский

Изображение Люди гибнут за метан: оцениваем рыночные перспективы LADA Aura CNG

LADA Aura — автомобиль, который сразу не нашел не только свою рыночную нишу, но и стиль, да и смысл существования, если уж говорить откровенно. Бизнес-седан АВТОВАЗа пытается существовать в очень странной реальности. С одной стороны: импортозамещение, госзакупки и мантры про суверенный автопром. С другой — с декабря 2024 года, старта официальных продаж модели, на учет было поставлено 530 экземпляров. При этом 70% «Аур» принадлежаит гаражам юридических лиц.

При этом в минувшем мае стретч-седан достиг пика продаж — реализовано 118 штук. Причем впервые большую часть машин — 90 штук — забрали «физики». Может, соблазнились скидкой в 550 000 руб., а может просто отчаялись дождаться чего-то лучшего от Тольятти — вот и обзавелись новой «Аурой» в надежде, что карма станет чище.

Дилеры готовы давать очень приличные дисконты на Aura, но даже конечные цены в 1,75 млн не сильно подогревают спрос, хотя АВТОВАЗ настаивает: Aura — альтернатива китайским бизнес-седанам. Но давайте сравним ее, например, с Hongqi H5, как это сделал на старте продаж «Ауры» один из руководителей нашего автогиганта. Там турбодвижок на 218 сил, массаж кресел, «автомат» и премиальный антураж. Новый можно и за три с половиной миллиона рублей взять. Подержанный — от 1,9 млн.

Фото производителя
Фото производителя

При этом у «Хончи» четкое и сложившееся позиционирование «пятерки», которую, в итоге, взяли на вооружение все — от таксо- и корпоративных парков до частных владельцев. Aura на этом фоне — просто существует как формальность, которую завернули в действительно шикарную кожу и выдали за стратегию.

Впрочем, в этом сложно винить собственно АВТОВАЗ. Модель создавалась буквально в авральном порядке порядке под серьезным давлением чиновников самого высокого ранга, срочно озаботившихся проблемой импортозамещения после бегства из страны в том числе и именитых автопроизводителй. И в этом смысле волжане, сумевшие чуть ли не на пустом месте весьма оперативно выдать на гора пусть и сыроватый, но продукт, просто молодцы.

Да и оценивая темпы автопродаж флагмана марки не будем, объективности ради, забывать текущую экономическую ситуацию в стране: сумасшедший демпинг тех же китайских конкурентов, высокие ставки по кредитам, никак не успокаивающуюся инфляцию и многие другие факторы, столкнувшие наш авторынок в пропасть. Сейчас мы говорим о другом.

Фото производителя
Фото производителя

Раз уж Aura, изначально позиционировавшаяся как автомобиль для чиновников, руководителей госкомпаний и менеджеров коммерческих структур, не смогла (да и вряд ли сможет) в своем нынешнем виде занять нишу, где раньше царствовали Toyota и Hyundai, то зачем тратить немалые средства в совершенно не нужный ей улучшайзинг?

Да, похоже, только потому, что она, не став аналогом/заменителем японских-корейских-европейских авто (ну разве что в длину) остается просто шикарным продуктом отчетности. Мол, продолжаем совершенствоваться и импортозамещаться. И, согласитесь, как красиво теперь будет выглядеть очередной рапорт тольяттинцев в Москву, в котором дирекция автозавода напишет, что приступила к разработке LADA Aura на метане! Можно подумать, что машину, которую нынче вяло берут даже с приличной скидкой, начнут расхватывать как горячие пирожки, коли снабдить ее баллонами с газом.

Не начнут. Хотя бы потому, что ко всем ее минусам тут прибавится геморрой потенциального владельца с заправкой. Метановых АЗС у нас на всю страну чуть больше тысячи штук при том, что традиционных бензиновых — около 30 000, и даже ЭАЗС — почти 7500.

Фото производителя
Фото производителя

К тому же газовое оборудование в багажнике просто «убьет» последний, а заодно и иллюзии о росте продаж стретча. В таксопарки, скажем, метановая версия точно не зайдет. Даже если один чемодан какой-нибудь муклы с Дубаев влезет в ее грузовой отсек, в бизнес-тариф «Яндекс.Такси» Aura все равно не попадает.

Там нужны, как минимум, седаны Mercedes-Benz E-класса, «семерки» BMW 5 или, на худой конец, тот же Hongqi H5 — как по размерам, так и по комфорту. Реально, Aura с трудом дотягивает до «Комфорт+». Надень на водителя белые перчатки и костюм — бизнес-автомобилем от этого «россиянка» не станет. Так для чего производителю теперь нужна еще и LADA Aura CNG, совершенно непонятно. Даже несмотря на то, что ее производством занимается как бы не сам АВТОВАЗ, а один из его партнеров.

И на наш взгляд, куда актуальнее и перспективней и для самого АВТОВАЗа, и для его контрагентов, коли уж имеются «лишние» деньги, было бы вкладываться в создание газомоторных гибридных авто, как реально актуальных для нашей необъятной. И если уж есть финансирование, то сразу, замахнувшись на великое, делать их не в виде концептов, а как реальные продукты.

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