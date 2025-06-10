Люди гибнут за метан: оцениваем рыночные перспективы LADA Aura CNG

Она должна была стать чуть ли не символом успешного преодоления главным отечественным автопроизводителем всех трудностей санкционной эпохи. И даже этаким шиком на бюджетной платформе, но, увы, оказалась лишь галочкой в разнообразных отчетах о достижениях, отправляемых на самый верх. Почему LADA Aura не оправдала возложенных на нее надежд и зачем, тем не менее, теперь ей готовят версию на метане — разбирался портал «АвтоВзгляд».

LADA Aura — автомобиль, который сразу не нашел не только свою рыночную нишу, но и стиль, да и смысл существования, если уж говорить откровенно. Бизнес-седан АВТОВАЗа пытается существовать в очень странной реальности. С одной стороны: импортозамещение, госзакупки и мантры про суверенный автопром. С другой — с декабря 2024 года, старта официальных продаж модели, на учет было поставлено 530 экземпляров. При этом 70% «Аур» принадлежаит гаражам юридических лиц.

При этом в минувшем мае стретч-седан достиг пика продаж — реализовано 118 штук. Причем впервые большую часть машин — 90 штук — забрали «физики». Может, соблазнились скидкой в 550 000 руб., а может просто отчаялись дождаться чего-то лучшего от Тольятти — вот и обзавелись новой «Аурой» в надежде, что карма станет чище.

Дилеры готовы давать очень приличные дисконты на Aura, но даже конечные цены в 1,75 млн не сильно подогревают спрос, хотя АВТОВАЗ настаивает: Aura — альтернатива китайским бизнес-седанам. Но давайте сравним ее, например, с Hongqi H5, как это сделал на старте продаж «Ауры» один из руководителей нашего автогиганта. Там турбодвижок на 218 сил, массаж кресел, «автомат» и премиальный антураж. Новый можно и за три с половиной миллиона рублей взять. Подержанный — от 1,9 млн.

Фото производителя

При этом у «Хончи» четкое и сложившееся позиционирование «пятерки», которую, в итоге, взяли на вооружение все — от таксо- и корпоративных парков до частных владельцев. Aura на этом фоне — просто существует как формальность, которую завернули в действительно шикарную кожу и выдали за стратегию.

Впрочем, в этом сложно винить собственно АВТОВАЗ. Модель создавалась буквально в авральном порядке порядке под серьезным давлением чиновников самого высокого ранга, срочно озаботившихся проблемой импортозамещения после бегства из страны в том числе и именитых автопроизводителй. И в этом смысле волжане, сумевшие чуть ли не на пустом месте весьма оперативно выдать на гора пусть и сыроватый, но продукт, просто молодцы.

Да и оценивая темпы автопродаж флагмана марки не будем, объективности ради, забывать текущую экономическую ситуацию в стране: сумасшедший демпинг тех же китайских конкурентов, высокие ставки по кредитам, никак не успокаивающуюся инфляцию и многие другие факторы, столкнувшие наш авторынок в пропасть. Сейчас мы говорим о другом.

Фото производителя

Раз уж Aura, изначально позиционировавшаяся как автомобиль для чиновников, руководителей госкомпаний и менеджеров коммерческих структур, не смогла (да и вряд ли сможет) в своем нынешнем виде занять нишу, где раньше царствовали Toyota и Hyundai, то зачем тратить немалые средства в совершенно не нужный ей улучшайзинг?

Да, похоже, только потому, что она, не став аналогом/заменителем японских-корейских-европейских авто (ну разве что в длину) остается просто шикарным продуктом отчетности. Мол, продолжаем совершенствоваться и импортозамещаться. И, согласитесь, как красиво теперь будет выглядеть очередной рапорт тольяттинцев в Москву, в котором дирекция автозавода напишет, что приступила к разработке LADA Aura на метане! Можно подумать, что машину, которую нынче вяло берут даже с приличной скидкой, начнут расхватывать как горячие пирожки, коли снабдить ее баллонами с газом.

Не начнут. Хотя бы потому, что ко всем ее минусам тут прибавится геморрой потенциального владельца с заправкой. Метановых АЗС у нас на всю страну чуть больше тысячи штук при том, что традиционных бензиновых — около 30 000, и даже ЭАЗС — почти 7500.

Фото производителя

К тому же газовое оборудование в багажнике просто «убьет» последний, а заодно и иллюзии о росте продаж стретча. В таксопарки, скажем, метановая версия точно не зайдет. Даже если один чемодан какой-нибудь муклы с Дубаев влезет в ее грузовой отсек, в бизнес-тариф «Яндекс.Такси» Aura все равно не попадает.

Там нужны, как минимум, седаны Mercedes-Benz E-класса, «семерки» BMW 5 или, на худой конец, тот же Hongqi H5 — как по размерам, так и по комфорту. Реально, Aura с трудом дотягивает до «Комфорт+». Надень на водителя белые перчатки и костюм — бизнес-автомобилем от этого «россиянка» не станет. Так для чего производителю теперь нужна еще и LADA Aura CNG, совершенно непонятно. Даже несмотря на то, что ее производством занимается как бы не сам АВТОВАЗ, а один из его партнеров.

И на наш взгляд, куда актуальнее и перспективней и для самого АВТОВАЗа, и для его контрагентов, коли уж имеются «лишние» деньги, было бы вкладываться в создание газомоторных гибридных авто, как реально актуальных для нашей необъятной. И если уж есть финансирование, то сразу, замахнувшись на великое, делать их не в виде концептов, а как реальные продукты.