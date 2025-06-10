Volkswagen признал провал электромобилей и решил сосредоточиться на гибридах

Volkswagen пересмотрел подход к разработке перспективной платформы SSP, изначально задуманной исключительно для электромобилей. Теперь архитектура будет поддерживать последовательные гибриды, сочетающие ДВС и электротягу, но без механической связи двигателя с колесами.

Проект компании столкнулся с задержками из-за сложностей с программным обеспечением, а в связи со снижением интереса к электромобилям концерну пришлось скорректировать свои планы. До этого в Volkswagen рассказывали о своих планах по созданию относительно дешевого электрического автомобиля, однако, как сообщает новостной портал MSN, теперь немцы перейдут к исследованию гибридных технологий. В качестве испытательной площадки новых идей бренд выбрал Китай, где такой вид транспорта стремительно набирает популярность. В Европе внедрение гибридов остается пока под вопросом из-за высокой стоимости.

Ожидается, что первым автомобилем на обновленной платформе станет Golf девятого поколения, выпуск которого был отложен до конца десятилетия. Volkswagen планирует предложить до восьми моделей на базе SSP, включая хетчбэки, седаны и кроссоверы. Китайский рынок, вероятно, первым увидит новинку — возможно, это будет развитие концепта ID. Era в сотрудничестве с SAIC.

Гибридные версии автомобилей будут ориентированы прежде всего на крупные модели для Китая и США. В других регионах Volkswagen может сохранить ставку на подключаемые гибриды (PHEV), которые уже предлагают значительный запас хода на электротяге и быструю зарядку. Реализация проекта начнется в 2026 году, а европейские покупатели смогут оценить ее не раньше 2027-го.