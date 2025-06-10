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Belgee планирует выпустить ситикар

Подробностей о новинке пока не сообщали

Белорусская марка Belgee планирует расширить линейку своих автомобилей, добавив компактную городскую модель. Недавно компания достигла важного рубежа: был выпущен стотысячный автомобиль.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Belgee планирует выпустить ситикар

Белорусский портал Av. by, ссылаясь на главного технолога СЗАО «БелДжи» Сергея Традчика, сообщает, что разработка компактного городского автомобиля входит в планы компании на текущий год. Однако вопрос о том, будет ли он выпускаться под существующим брендом или получит новое наименование, все еще остается открытым.

Недавно предприятие отметило значимую веху: с конвейера сошел 100-тысячный автомобиль. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется кроссовер Belgee X50 — за пять месяцев этого года было продано более 4 тысяч таких машин. Всего было произведено 73,5 тысяч паркетников Х50, а также 23 тысячи кроссоверов X70 и 3,5 тысячи седанов S50.

Представитель бренда также подчеркнул, что важным направлением для компании остается локализация производства. Уже сейчас используются белорусские компоненты, включая стекла, шины, диски и элементы интерьера. В ближайшее время список планируется пополнить новыми деталями — такими, как топливный бак и элементы выхлопной системы.

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