В России начнут собирать по полному циклу три модели Evolute

Компания «Моторинвест», которая занимается выпуском линейки автомобилей Evolute, в первую очередь переведет на полный цикл гибридный кроссовер i-Space. Логично начать именно с него, поскольку это самая популярная модель бренда на сегодняшний день.

Как сообщает интернет-портал «Дром», ссылаясь на собственные источники, в случае i-Space переход должен состояться уже в ближайшие месяцы. На предприятии под Липецком готовятся приступить к сварке и окраске кузовов. На данный момент сотрудники завода уже налаживают процесс окраски, но сварочную линию пока не привезли.

Ожидается, что первые полностью локализованные автомобили Evolute появятся в продаже в 2025-м. А в следующем году полномасштабное производство расширят на компактные электрические кроссоверы i-Joy и седаны i-Pro.

Напомним, переход на полный цикл производства сопровождается активной работой по замене импортных компонентов на российские аналоги. В начале мая уже шли испытания отечественных мотор-редукторов и тяговых батарей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал репортаж о том, как мы искали, тестировали и «покупали» кроссовер Evolute i-Joy.