У Geely появилась гибридная система с искусственным интеллектом

«Поднебесный» автогигант Geely, чьи машины давно и довольно успешно продаются и в России, презентовал обновленный вариант своей гибридной установки NordThor 2.0 с приставкой AI Hybrid.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», основной «фишкой» новинки стало как раз внедрение искусственного интеллекта. Впрочем, об этом не сложно догадаться по названию. В результате у бензинового мотора NordThor 2.0 увеличился термальный КПД. Инженерам «Джили» удалось поднять его с 46,5 до 47,26%. И это еще не все — на 15% вырос жизненный цикла батареи.

Уже известно, первыми моделями Geely, которые получат обновленную гибридную систему, станут седан Galaхy A7 и кроссовер Galaxy M9.

Напомним, самый большой SUV бренда Galaxy M9 официально представили в конце мая. Мировая премьера прошла в Милане.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Geely опубликовала официальные фото экономичного седана-гибрида Galaxy A7. Расход топлива четырехдверки в смешанном цикле составляет не более двух литров.