АВТОВАЗ может резко сократить выпуск автомобилей на 20% в 2025 году

Основной причиной могут стать резко ухудшившиеся продажи во втором квартале, высокие кредитные ставки и растущие складские остатки у дилеров. Особенно заметно сократился спрос на ключевые модели — Granta, Vesta и Niva.

Портал «Самарское обозрение» сообщил, что, Волжский автозавод рассматривает возможность снижения производственной программы на 2025 год до 400 тыс. автомобилей, что на 20% меньше первоначальных планов.

Продажи LADA начали резко снижаться весной 2025 года. В марте реализация упала на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле — на 32,6%, а в мае — на 36,2%. За первые пять месяцев года дилеры реализовали 131,3 тыс. автомобилей, что на 24% меньше, чем за тот же срок в 2024-м.

В 2024 году АВТОВАЗ выпустил более 525 тыс. машин, но текущая рыночная ситуация вынуждает компанию пересмотреть стратегию прошлого года. Мощности предприятия позволяют производить до 750 тыс. автомобилей в год, однако даже в лучшие периоды загрузка не превышает 70% от потенциального производства.

Раньше значительная часть продаж приходилась на кредитные сделки, но сейчас их объемы резко сократились. Например, доля кредитов при покупке Vesta в конце 2024 года достигала 80%, однако теперь этот показатель существенно снизился.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», складские запасы дилеров продолжают расти, что дополнительно давит на производственные планы. В мае выпуск автомобилей сократился до 16 тыс. единиц — это лишь 35% от среднемесячного показателя 2024 года. Планы на июнь включают производство 25-27 тыс. машин, что также значительно ниже прошлогодних объемов.

Если ситуация не изменится, то по итогам года продажи АВТОВАЗа могут опуститься до 340-350 тыс. автомобилей — уровня, близкого к показателям 2023 года. Тогда компания выпустила 374 тыс. машин.