За последние пять лет в России отозвали около 1,7 млн машин

Большинство российских автопроизводителей добровольно организует сервисные кампании и проводит все необходимые работы за свой счет, после чего отчитывается об устраненных проблемах.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев, выступая в преддверии очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как пояснил представитель ведомства, только в этом году отзывные программы затронули уже более 200 тыс. автомобилей. А за последние пять лет речь идет почти о 1,7 млн.

Г-н Шалаев уточнил, что с некоторыми представителями отрасли все-таки приходится действовать более жестко. Автопроизводителей контролируют систематически, на данный момент идет проверка нескольких брендов. Глава Росстандарта не стал уточнять их названия, поскольку ревизии еще не закончены. По его словам, при таком раскладе указывать на кого-то конкретного сейчас некорректно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России в начале июня отозвали более 55 000 автомобилей Kia. Незадолго до этого аналогичная ситуация коснулась 100 000 моделей с шильдиками Hyundai.