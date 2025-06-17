АВТОВАЗ зарегистрировал новый дочерний бренд SKM

Волжский автогигант оформил права на марку SKM для выпуска коммерческой линейки, а, точнее, локализованных «поднебесных» моделей. Одобренная заявка на регистрацию нового товарного знака появилась в базе Роспатента.

Права на SKM теперь принадлежат АВТОВАЗу как минимум до конца ноября 2034 года. Согласно патентной заявке, логотип новоиспеченной марки для комтранса представляет собой сочетание букв серого и красного цвета. В Тольятти рассчитывают продавать под этим соусом в том числе запчасти, грузовики, автобусы и даже беспилотники. Более того, предусмотрены ремонтные работы, сервисное обслуживание и тюнинг.

В начале весны общественности показали изображения первых машин SKM. Речь идет о микроавтобусе и фургоне, которые пока еще не успели обзавестись собственными именами. Такие автомобили будут и собирать, и продавать в нашей стране. Ожидается, что новинки встанут на ступеньку выше, чем соответствующие модификации LADA Largus.

Остается только добавить, что ну очень похожие модели продаются в Китае под брендом SRM. Ими торгует «поднебесный» концерн Shineray.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда АВТОВАЗ поставит автомобили SKM на конвейер.