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АВТОВАЗ зарегистрировал новый дочерний бренд SKM

Логотип из трех букв получат коммерческие автомобили

Волжский автогигант оформил права на марку SKM для выпуска коммерческой линейки, а, точнее, локализованных «поднебесных» моделей. Одобренная заявка на регистрацию нового товарного знака появилась в базе Роспатента.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ зарегистрировал новый дочерний бренд SKM

Права на SKM теперь принадлежат АВТОВАЗу как минимум до конца ноября 2034 года. Согласно патентной заявке, логотип новоиспеченной марки для комтранса представляет собой сочетание букв серого и красного цвета. В Тольятти рассчитывают продавать под этим соусом в том числе запчасти, грузовики, автобусы и даже беспилотники. Более того, предусмотрены ремонтные работы, сервисное обслуживание и тюнинг.

В начале весны общественности показали изображения первых машин SKM. Речь идет о микроавтобусе и фургоне, которые пока еще не успели обзавестись собственными именами. Такие автомобили будут и собирать, и продавать в нашей стране. Ожидается, что новинки встанут на ступеньку выше, чем соответствующие модификации LADA Largus.

Остается только добавить, что ну очень похожие модели продаются в Китае под брендом SRM. Ими торгует «поднебесный» концерн Shineray.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда АВТОВАЗ поставит автомобили SKM на конвейер.

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