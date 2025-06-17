АВТОВАЗ выпустил первые LADA Granta c мощным мотором и вариатором

В стенах Волжского автозавода собрали несколько автомобилей LADA Granta, получивших 16-клапанный 106-сильный атмосферный двигатель и бесступенчатую трансмиссию.

Пока с конвейера сошло четыре машины

Как сообщает паблик Avtograd news на своей странице «ВКонтакте», речь идет о тестовых модификациях «Гранты», на сборку которых ушло около трех недель. Со ссылкой на инсайдеров АВТОВАЗа уточняется, что такие автомобили на данный момент являются «сырыми», и их еще долго предстоит доводить до ума — калибрировать и донастраивать.

Четыре экземпляра LADA Granta с вариатором выпустили в Тольятти в конце прошлого месяца. Возможно, что в 2025 году полноценная серийная сборка подобных модификаций так и не начнется. Скорее всего, «Гранту» пытаются подружить с вариатором WLY CVT18, который устанавливают на флагманскую LADA Vesta.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ может резко сократить выпуск автомобилей на 20%. Производственные планы скорректируют из-за падения спроса и переизбытка запасов.