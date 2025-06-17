Hongqi приступила к тестам платформы для новейшего гибридного внедорожника

Компания Hongqi приступила к испытаниям платформы для перспективного внедорожника, который пока известен под кодовым названием P567 — в Сети появились снимки тестовой машины-мула, сделанные фотошпионами. Ожидается, что серийная версия модели сохранит ключевые черты концепта, представленного на автосалоне в Шанхае этой весной. Выход новинки на рынок должен состояться в ближайшие годы.

В китайском сервисе микроблогов Weibo появились снимки любопытного тестового мула — кроссовера HS5, построенного на платформе для будущего внедорожника P567. Очевидно, эту необычную машину используют для обкатки силовых агрегатов. Пользователь, опубликовавший фото, уточняет, что заметил ее на дороге в Чанчуне.

Делать выводы о внешнем виде, основываясь на этих снимках, не стоит — поскольку, повторимся, на фото запечатлен мул в кузове другой модели. Однако мы уже имеем примерное представление об экстерьере внедорожника, поскольку его концепт презентовали этой весной на Шанхайском автосалоне.

Предполагается, что P567 (в дальнейшем он обзаведется другим названием) получит гибридную силовую установку с четырьмя электромоторами. По предварительным данным, разгон с места до 100 км/ч будет занимать у автомобиля всего 4 секунды, что является очень хорошим показателем для машины такого класса.