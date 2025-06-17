Рассекречены подробности о возрождении кроссовера Toyota Venza

Стало известно, что Toyota занимается разработкой новой генерации среднеразмерного паркетника Harrier. В некоторых странах, например в США, новинку могут запустить как возрожденную «Вензу».

В свое время такую модель продавали и в России

Как сообщает издание Best Car, ожидается, что следующее поколение Toyota Harrier обзаведется увеличенной колесной базой. В этом плане автомобилю должны добавить 80 мм, чтобы сделать посадку седоков заднего ряда более комфортной. Дело в том, что переосмысленная «японка», скорее всего, превратится в кросс-купе. Поэтому расстояние между осями имеет все шансы дорасти до 2770 мм.

В длину будущий Harrier/Venza должен вытянуться до 4750 мм. Если так и случится, автомобиль в таком ключе станет близок к Mercedes GLC Coupe, BMW X4 и Audi Q5 Sportback. Предположительно, новую «Вензу» будет приводить в движение гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,5-литрового бензинового классического двигателя внутреннего сгорания.

Поначалу планировалось, что Toyota Harrier очередного поколения дебютирует в 2026 году. Но теперь сроки сдвинулись из-за скандала с «дочкой» автопроизводителя Daihatsu, подделавшей результаты краш-тестов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какой автобренд вытеснил Toyota из десятки самых популярных в России.