Государство вложило свыше 350 млрд рублей в российский автопром в 2024 году

Средства, выделенные государством, были распределены между субсидированием производственных мощностей — в том числе тех, что ранее принадлежали иностранным компаниям — а также программами льготного кредитования и лизинга для покупателей.

«Известия», ссылаясь на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщили, что за 2024 году объем государственной поддержки автомобильной промышленности России превысил 350 млрд рублей.

Значительная часть инвестиционных средств позволила запустить 10 новых производственных площадок в разных регионах страны. Среди них — предприятия в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Тульской и Калужской областях. Часть этих мощностей ориентирована на выпуск электромобилей, что соответствует стратегии развития отрасли в направлении экологичного транспорта.

Помимо поддержки производства, около 43 млрд рублей выделили на программы, стимулирующие спрос. Льготные кредиты и лизинг способствовали увеличению продаж, что в итоге привело к росту выпуска автомобилей. По итогам года производство транспортных средств, включая коммерческий сектор, увеличилось почти на 30%, достигнув общего показателя в 830 тыс. единиц.

В результате, как заявил премьер-министр, отечественный автопром демонстрирует устойчивый рост, несмотря на изменения в структуре рынка и адаптацию под новые технологии.