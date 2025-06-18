Треть китайских автомобилей, продающихся в нашей стране, выпускается в России

С января по май 2025-го в России выпустили почти в два раз больше «китайцев», чем за весь прошлый год. Автобрендам из дружественной Поднебесной становится все выгоднее производить свои модели в нашей стране из-за ежегодного повышения ставок утильсбора. В дальнейшем доля локализованных машин явно продолжит увеличиваться.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на различных экспертов. Один из них — директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с начала текущего года в России нашли владельцев более 240 тыс. новых легковушек с китайскими шильдиками, и 74 тыс. из них собраны у нас. Среди всех «поднебесных» моделей, реализованных в РФ с января по май, доля машин российского разлива составила 30%.

Максимальное соотношение между локализованными и ввезенными автомобилями зафиксировано у хорошо известного россиянам концерна Haval. В его случае речь идет о 50,8%. Вторую строчку заняла небезызвестная Chery за счет своих 28,8%. Тройку лидеров замыкает Jetour, однако с большим отрывом, что в итоге вылилось в 4,7%. Следом с чуть меньшей долей идут BAIC, SWM и Kaiyi, сошедшие с конвейера в Калининградской области.

На сегодняшний день в нашей стране производят машины более десятка марок из КНР.